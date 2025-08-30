A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Justiça confirma tarifa de R$ 4,50 para beneficiários do CadÚnico em Manaus

A decisão, no entanto, não resolve o impasse sobre o valor da passagem para os demais usuários, que atualmente pagam R$ 5,00.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 17:10

Ver resumo

Notícias de Manaus – A juíza Etelvina Lobo Braga, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, validou, nesta sexta-feira (29), a proposta que fixa a tarifa de ônibus em R$ 4,50 para usuários inscritos no CadÚnico. A magistrada também nomeou a perita Amanda Pimenta Leão para analisar a metodologia de cálculo da tarifa e a composição dos subsídios repassados ao sistema de transporte público. O laudo deve ser entregue em até 30 dias.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vídeo: Flávio Bolsonaro divulga prisão de suspeitos de assalto à casa de sua mãe no Rio

A decisão, no entanto, não resolve o impasse sobre o valor da passagem para os demais usuários, que atualmente pagam R$ 5,00. O julgamento definitivo sobre o vale-transporte e a tarifa cheia será tomado em outra etapa do processo.

PUBLICIDADE

Reajuste contestado

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Manaus anunciou o aumento da tarifa de R$ 4,50 para R$ 5, alegando déficit no sistema de transporte. O decreto chegou a ser suspenso por decisão judicial, mas o reajuste foi confirmado em abril após autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo o município, cada passagem custa R$ 9,23: desse valor, o usuário paga R$ 4,50 e a prefeitura subsidia R$ 4,73. A gestão municipal afirma que o sistema gera um déficit de R$ 44 milhões, já que o custo mensal é de R$ 75,8 milhões, enquanto a arrecadação chega a apenas R$ 31,8 milhões.

PUBLICIDADE

Questionamentos do Ministério Público

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) contesta os cálculos apresentados pela prefeitura e sustenta que a metodologia usada é baseada em estimativas, sem refletir a realidade do sistema. Para os promotores, a majoração da tarifa coloca Manaus entre as capitais com maior custo do transporte coletivo, penalizando especialmente a população de baixa renda.

“Essa conta vai pesar na renda das pessoas menos favorecidas economicamente, sem contrapartida de melhoria no sistema de transporte”, destacou o MP, ao defender a realização de perícia técnica independente para verificar a higidez dos números apresentados pelo município.

PUBLICIDADE

Tentativas de conciliação

A disputa judicial já passou por audiências de conciliação em março, mas não houve acordo entre prefeitura e MP. A proposta de criar uma tarifa diferenciada para beneficiários do CadÚnico partiu do município, mas os promotores alegaram que não receberam tempo hábil para analisar os impactos da medida.

Mesmo com o início da cobrança de R$ 5, a prefeitura estabeleceu que a tarifa de R$ 4,50 para inscritos no CadÚnico só entraria em vigor até 60 dias após a publicação do decreto, prazo necessário para emissão do Cartão Passa-Fácil Social. Até agora, no entanto, o benefício não foi implementado plenamente.

Com a decisão da juíza Etelvina Braga, a tarifa social está validada, mas a análise técnica da perita poderá influenciar o desfecho do caso, que segue em disputa judicial.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Tragédia: Jovens que morreram em acidente de trânsito iam para o trabalho no Distrito Industrial de Manaus

Dois industriários perderam a vida em acidente fatal a caminho do trabalho em Manaus.

há 31 minutos

Brasil

Vídeo: Flávio Bolsonaro divulga prisão de suspeitos de assalto à casa de sua mãe no Rio

A operação também resultou na apreensão de um revólver, munições, toucas ninjas, celulares e roupas utilizadas no crime.

há 46 minutos

Manaus

Familiares se desesperam ao ver corpos de jovens mortos em acidente na Avenida das Torres, em Manaus

Parentes das vítimas chegaram no local do acidente e, ao reconhecerem os corpos, entraram em desespero.

há 51 minutos

Amazonas

Wilson Lima lança 47ª Expoagro, maior feira do agronegócio sustentável do Amazonas

Resgatada em 2019, após seis anos sem ser realizada, a Expoagro já movimentou R$ 667 milhões em negócios nos últimos cinco anos.

há 1 hora

Política

Indignação ou autopromoção? Parlamentares repercutem caso de cadela agredida em supermercado de Manaus

O episódio, que revoltou protetores e internautas, foi parar nas páginas de políticos locais.

há 1 hora