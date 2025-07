Justiça determina fim do desconto no Zona Azul e tarifa volta a subir em Manaus

Notícias de Manaus – A partir de 1º de agosto, o valor da hora no estacionamento rotativo Zona Azul em Manaus voltará a custar R$ 3,98. A mudança ocorre após decisão da Justiça do Amazonas que acatou pedido da empresa concessionária do serviço, Tecnologias de Trânsito da Amazônia – SPE Ltda., e determinou a suspensão do desconto de R$ 0,48 concedido desde 2022.

A decisão interlocutória é do juiz Paulo de Brito Feitoza, da 4ª Vara da Fazenda Pública. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), o desconto havia sido fruto de um acordo firmado com a empresa em dezembro de 2022, a pedido da Prefeitura. Agora, com a reversão, o município anunciou que vai recorrer da medida.

Durante os quase três anos em que o abatimento esteve em vigor, a Ageman afirma que atuou para exigir melhorias no serviço. O diretor-presidente da autarquia, Elson Andrade Ferreira Júnior, destacou avanços como a ampliação das formas de pagamento, incluindo Pix e cartões, a instalação de QR Codes nas placas informativas, e a criação de canais de atendimento presenciais e virtuais, inclusive via WhatsApp.

Outro ponto destacado pela Ageman foi a gratuidade garantida aos moradores do Centro Histórico que não dispõem de garagem — uma conquista formalizada por lei aprovada na Câmara Municipal.

Com mais de 643 mil placas cadastradas, o Zona Azul já atende 78% da frota de veículos da capital. São 3.917 vagas no Centro e 1.300 no Vieiralves, com a proposta de melhorar a mobilidade e garantir a rotatividade nas áreas comerciais da cidade.

A Ageman também reforçou que mantém fiscalização contínua do serviço, tanto presencial quanto on-line. Em caso de problemas não resolvidos pela concessionária, usuários podem acionar a ouvidoria pelos números (92) 98842-2919, 98410-3247 ou 0800-092-3511.