Justiça ordena desocupação de área invadida na AM-010 em até 48h

Notícias do Amazonas – A Justiça determinou, nesta sexta-feira (26), que um grupo deixe em até 48 horas um terreno ocupado irregularmente no quilômetro 35 da rodovia AM-010. A notificação foi entregue por oficiais de Justiça com apoio da polícia judicial. Caso o prazo não seja cumprido, a desocupação será feita com reforço policial.

Segundo o advogado Fredson Rossetti, representante do proprietário da área, a invasão começou no ano passado e já resultou em desmatamento de parte da vegetação.

O mesmo terreno havia sido alvo de reintegração de posse em abril deste ano, quando a Polícia Militar retirou os ocupantes e instalou cercas para evitar novas invasões. No entanto, o local voltou a ser tomado, o que levou à nova ordem judicial.

“O grupo foi notificado oficialmente e tem 48 horas para sair. Se não houver cumprimento, retornaremos com apoio policial para realizar a reintegração de posse com o uso da força, se necessário”, afirmou o advogado.