Justiça proíbe paralisação de rodoviários após representantes da categoria ameaçarem realizar ‘guerra civil’ em Manaus

A desembargadora Solange Maria Santiago Morais do Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas (TRT-AM), determina “abusiva”, a greve do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM) e estipulou multa de R$ 80 mil por hora com risco de prisão em caso de desobediência.

Contrária a operação dos novos ônibus sem cobrador e a falta de pagamentos do 13° dos trabalhadores a categoria ameaça realizar uma “guerra civil” contra o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), conforme mostra áudio de representante da categoria repercutido nas redes sociais.

“Alegou ameaça de deflagração do movimento paredista circulou por mensagem de áudio em diversos grupos de WhatsApp, onde o Presidente da entidade sindical suscitada utilizou o termo ‘guerra civil’, caso as empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo urbano de Manaus coloquem em operação os novos veículos (tipo “micrão”), para atendimento da população. Como prova de suas alegações, o suscitante transcreveu links que direcionam para arquivos do Google”, disse a magistrada em decisão que também pontua a operação de 100% frota e detalha ainda que o presidente e representantes sindicais mantenham 500 metros de distância das garagens e terminais.

A desembargadora também ressalta que em tempos de pandemia a redução do número de ônibus em circulação na cidade ensejará aumento do número de passageiros transportados em cada veículo, potencializando, notadamente, os riscos de contaminação pela COVID-19, das pessoas transportadas.