Kevin O Chris marca segunda noite do #SouManaus 2023 em grande estilo

Ao som de muito funk carioca, a segunda noite do #SouManaus 2023 foi marcada com mais um sucesso de público no Palco Bradesco – Guardião da Amazônia, no centro histórico da cidade, nesta quarta-feira, 6/9. A cantora Marina Senna também abrilhantou o maior festival de artes integradas do Norte

“A gente se preparou tanto para esse evento e pela primeira vez aqui no #SouManaus estou muito feliz, e levando o funk cada vez mais longe. O público vai dançar muito”, disse o funkeiro Kevin O Chris.

A cantora mineira Marina Senna também falou da importância do #SouManaus para fortalecer todas as artes, independentemente de onde ela seja.

“Vir de Minas Gerais e saber que aqui existe essa fraternidade, essa coisa de querer trazer e unir as regiões é tão importante, e eu acho que fortalece tanto a cultura, o povo e a nossa unidade. Eu adoro”, declarou.

A valorização dos artistas locais continuou sendo um dos destaques do festival, e na segunda noite, a cantora Rebecca Grana, uma das atrações mais pedidas pelo público, falou da responsabilidade de conduzir os manauaras no caminho de ritmos variados.

“Acho que a gente tem uma série de artistas incríveis no Amazonas que merecem visibilidade e estar aqui para mim é sensacional, é uma honra muito grande, e eu vou dar o meu melhor em cima do palco”, disse a cantora Rebecca Grana.

Quem também conquistou o público foi o DJ Felp Antunes, que tocou desde o início do segundo dia nos intervalos, e contagiou os espectadores com sua energia, colocando todo mundo para dançar logo na sua primeira participação no #SouManaus.

“É uma emoção tão forte que não tenho nem como descrever, é uma emoção tão forte que eu fico sem palavras. Eu entro tremendo e quem sai tremendo é o público. Eu acredito que isso vai abrir muito as portas para o meu trabalho. Minha proposta é sair da curva e foi isso que eu vim entregar aqui”, destacou o DJ.

Mesmo com o passar das horas, as pessoas não deixavam cair o ânimo e estavam curtindo cada show do início ao fim, como é o caso da consultora de vendas Clotilde dos Santos.

“Foi a melhor coisa que o nosso prefeito trouxe para a gente. A população manauara precisava disso. Eu vim no ano passado, vim ontem e com certeza venho amanhã também”, disse a consultora.

Redação AM POST