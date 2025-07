Kombi carregada de farinha colide com carro e espalha carga na Avenida das Torres em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente envolvendo uma Kombi e um carro modelo Chevrolet Montana causou um grande susto — e também uma cena inusitada — na tarde desta terça-feira (22), na Avenida das Torres, uma das vias mais movimentadas de Manaus.

A Kombi, que transportava uma grande quantidade de farinha, colidiu com o outro veículo, provocando a abertura da carroceria e o espalhamento da carga por toda a pista. A farinha tomou parte da via e chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local, gerando registros fotográficos e vídeos compartilhados nas redes sociais.

Apesar do impacto entre os veículos, não houve registro de feridos. Segundo informações de testemunhas, os condutores saíram ilesos e a situação foi rapidamente controlada. A cena, no entanto, atraiu curiosos e causou lentidão no tráfego até que a via fosse parcialmente limpa.

Equipes de apoio foram acionadas para liberar o trecho afetado e organizar o trânsito, que ficou momentaneamente congestionado. A causa da colisão ainda não foi oficialmente informada.