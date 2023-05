Kombi com quatro crianças capota em Manaus

Redação AM POST

Uma Kombi com quatro crianças capotou no fim da tarde deste domingo, 14, durante uma manobra de curva na Avenida Secudária 7, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

O motorista do veículo que levava 8 passageiros, perdeu o controle e acabou capotando.

Segundo a Polícia Militar (PM), quatro crianças estavam entre os passageiros.

Ainda de acordo com informações policiais, o condutor apresentava sinais de embriaguez.

A PM não informou a placa do veículo e nem os nomes dos envolvidos.

O motorista foi detido e levado para fazer o teste de bafômetro. Já as vítimas foram encaminhadas ao SPA do Galileia com escoriações pelo corpo.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.