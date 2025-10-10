A notícia que atravessa o Brasil!

Lagosta, caviar e afins: Falsa servidora é detida por golpes em restaurantes de luxo em Manaus

Mulher se passava por funcionária do Tribunal de Justiça para fraudar estabelecimentos de alta gastronomia.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 07:04 - Atualizado em 10/10/2025 às 07:05

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta (9) policiais civis da 1ª Delegacia Interativa de Polícia (1DIP), em colaboração com a 23ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), prenderam Rosiane da Silva Miranda, suspeita de aplicar golpes em diversos restaurantes de alto padrão na capital amazonense.

A mulher, que se identificava como servidora do Tribunal de Justiça, utilizava sua falsa posição para consumir bebidas e pratos requintados sem pagar.

Nos últimos dias, Rosiane foi levada à delegacia pelo menos cinco vezes, sempre acusada de fraudes semelhantes. Durante os depoimentos, ela demonstrou desdém pela situação, afirmando que sua suposta função pública lhe conferia vantagens.

A prisão ocorreu em uma delicatessen de luxo no bairro Parque 10, onde a autora foi flagrada em ação. Ela responderá pelos crimes de estelionato e falsa identidade.

Após os procedimentos legais, Rosiane será encaminhada à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

As autoridades alertam para a importância de checar a identidade de clientes em situações suspeitas.

