Lana Del Rey é supostamente vista em Manaus e gera especulações nas redes sociais

Novas imagens de uma mulher atendendo os fãs estão circulando nas redes sociais nesta terça-feira (30), causando alvoroço entre os fãs manauaras, que acreditam se tratar da famosa cantora Lana Del Rey no centro da cidade.

Nas imagens compartilhadas, os internautas indicam que a cantora norte-americana estaria em frente a um hotel que supostamente seria o Juma, localizado na região central de Manaus. No entanto, alguns usuários já desmentiram essa situação, afirmando que o vídeo foi gravado quando Lana Del Rey ainda estava no Rio de Janeiro.

Parece que Lana Del Rey teria sido flagrada em um posto de gasolina na capital do Amazonas. A artista está no Brasil desde o final da semana passada, quando se apresentou no Rio de Janeiro, no Festival MITA – Music Is The Answer.

Essa situação deixou os fãs animados, e eles reagiram com muitos comentários nas redes sociais, embora sem ter certeza se era realmente Lana Del Rey nos vídeos.

Durante a semana, Lana Del Rey surpreendeu ao aparecer sem aviso em uma missa no Rio de Janeiro, aproveitando um domingo religioso. Ela foi chamada ao altar para receber a benção do padre, proporcionando um momento único aos fãs.

Redação AM POST