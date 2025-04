Lançamento do novo álbum do Caprichoso reforça tradição e paixão da Nação Azul e Branca

Notícias de Manaus – O Boi Caprichoso protagonizou um espetáculo inesquecível no lançamento do álbum “É Tempo de Retomada” 2025, realizando dois dias de comemoração no Sambódromo de Manaus. Inicialmente programada para ocorrer no sábado (26), a festa se estendeu até o domingo (27) devido à forte chuva que atingiu a cidade. Mesmo com o tempo adverso, a Nação Azul e Branca compareceu em peso, demonstrando toda a sua paixão e resistência.

No primeiro dia, o tradicional Bar do Boi foi cenário de uma demonstração de amor e devoção ao Caprichoso. Sob forte chuva, os torcedores se mantiveram firmes, cantando e celebrando as novas toadas durante toda a madrugada. Com o adiamento do show principal, a programação foi retomada no domingo, atraindo novamente uma multidão, composta por famílias inteiras e apaixonados pela cultura do boi-bumbá.

PUBLICIDADE

No palco, brilharam nomes como Edmundo Oran, Patrick Araújo, Valentina Cid, Marcela Marialva, Marciele Albuquerque, Cleise Simas, Erick Beltrão e Alexandre Azevedo, acompanhados pela vibrante Marujada de Guerra e pelos grupos CDC Manaus, Troup e Raça Azul. O presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, expressou sua gratidão emocionada ao público e reafirmou a esperança no tetracampeonato.

Rossy Amoedo, presidente do Caprichoso, também destacou a importância da torcida: “É a força de vocês que nos move todos os dias a crescer e a lutar”, declarou. A presença das crianças foi outro ponto alto do evento, reafirmando o compromisso do boi com as futuras gerações através de projetos como a Escola de Artes.

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), o evento reforçou a posição do Caprichoso como um dos maiores ícones culturais do estado. O álbum já ultrapassou a marca de um milhão de streams nas plataformas digitais, celebrando mais uma vitória para a história azul e branca.