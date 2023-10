Lancha com 50 passageiros que estava a caminho de Manaus bate em banco de areia e acidente deixa feridos

Notícia do Amazonas – Na noite de segunda-feira (9), uma lancha expresso que transportava aproximadamente 50 passageiros colidiu com um banco de areia que havia se formado devido à seca no estado do Amazonas, enquanto seguia em direção a Manaus. O acidente ocorreu nas proximidades de Itacoatiara e resultou em feridos entre os ocupantes da embarcação.

As equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciaram operações de resgate durante a madrugada desta terça-feira (10) para socorrer os passageiros envolvidos no acidente.

Segundo informações da SSP-AM, a lancha havia partido de Nhamundá com destino a Manaus. Durante a viagem, colidiu com um banco de areia nas proximidades da comunidade Novo Remanso, localizada em Itacoatiara, a aproximadamente 176 quilômetros da capital.

Os passageiros que sofreram ferimentos leves receberam atendimento médico enquanto eram deslocados para Manaus. Um dos feridos foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, localizado na Zona Leste da capital.

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI-F) da SSP-AM recebeu informações sobre o acidente por volta das 20h30 de segunda-feira. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enviou uma equipe médica, e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) mobilizou policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) para auxiliar na operação de resgate.

As equipes de resgate chegaram ao local do acidente por volta da 1h da madrugada desta terça-feira.

O capitão Diego Magalhães, coordenador do GGI-F, relatou: “O Corpo de Bombeiros nos disponibilizou uma equipe médica composta por cinco Bombeiros Militares para se deslocarem conosco até o local e fazer os atendimentos de primeiros-socorros. Tivemos apoio do Batalhão Ambiental e, de forma célere, conseguimos realizar o resgate dos passageiros”.

Todos os 50 passageiros foram resgatados e transferidos para a lancha da Secretaria de Segurança. Um homem com ferimentos graves foi imobilizado pelos Bombeiros e transportado para a embarcação.

Durante o trajeto até Manaus, os demais feridos receberam atendimento médico e foram liberados assim que chegaram à capital. O homem com ferimentos mais graves foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio para procedimentos médicos adicionais, informou a SSP-AM.

Redação AM POST