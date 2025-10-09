A notícia que atravessa o Brasil!

Largo de São Sebastião recebe tributo “29 Anos sem Renato Russo” neste sábado

Espetáculo começa às 20h, é gratuito e terá participações de músicos amazonenses, incluindo o tenor Humberto Sobrinho.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 16:47

Notícias de Manaus – O Largo de São Sebastião receberá, neste sábado (11/10), a partir das 20h, o show “29 Anos sem Renato Russo”, homenagem ao eterno vocalista da Legião Urbana, falecido em 11 de outubro de 1996. A apresentação integra a programação cultural gratuita promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e é aberta ao público.

No palco, a banda Critical Age conduz o tributo com um repertório que promete emocionar os fãs ao revisitar todas as fases da carreira de Renato Russo. O espetáculo inclui interpretações em italiano e clássicos da Legião Urbana, reforçando a conexão com diferentes momentos da trajetória do artista. A noite contará ainda com participações de músicos amazonenses, entre eles o tenor do Teatro Amazonas, Humberto Sobrinho.

À frente da Critical Age, Arlley Souza destaca a emoção de prestar essa homenagem e relembra a experiência com a própria Legião Urbana. “Sentimento indescritível. Muito orgulho, muita honra levar esse legado da Legião e do poeta Renato Russo há 24 anos com nossa banda Critical Age. Já tivemos a honra de abrir o show da Legião por 2 vezes, já cantamos com Marcelo Bonfá, Dado Vila Lobos e André Frateschi. Muitas histórias, shows memoráveis. Agora queremos deixar marcado na história dos fãs em Manaus, neste lugar icônico que é o Largo São Sebastião, e com o cenário do teatro mais lindo do mundo, o Teatro Amazonas. O público pode esperar o nosso melhor show de todos os tempos.”

A organização estima reunir entre 10 e 20 mil pessoas, impulsionada pelo engajamento nas redes sociais e pelo sucesso das edições anteriores, que já atraíram mais de 10 mil espectadores.

