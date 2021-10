‘Lei contra sacolas plásticas’ deve causar demissões em fábricas que fornecem o produto em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Além de causar polêmica entre os consumidores de Manaus, a lei que proíbe a distribuição de sacolas de plástico de forma gratuita nos estabelecimentos comerciais da capital amazonense também deve gerar desemprego em 12 fábricas que fornecem o produto aos mercados da cidade. A previsão é que haja demissão de 30% de funcionários.

De autoria dos vereadores Fransuá Matos (PV) e Glória Carratte (PL) e aprovada por 38 parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a proposta fez com que os consumidores tenham que comprar as sacolas ou levar de casa. Tem estabelecimentos vendendo as sacolas pelo preço considerado abusivo de até R$0,60.

De acordo com o diretor do Sindicato das Indústrias de Material Plástico de Manaus (Sinplast), Paulo Abreu, a lei vai afetar o faturamento e também a produção do setor que vai aguardar ao menos 60 dias para saber se a projeção de redução de rendimento do mercado de sacolas vai provocar as demissões previstas. Conforme ele fabricantes dessas sacolas atualmente empregam cerca de 700 funcionários.

Para Abreu antes da aprovação da lei na CMM os vereadores donos do projeto deveriam ter feito contato com o setor a fim de entender os impactos da legislação no setor de plástico.

*Com informações do Portal A Crítica