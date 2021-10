Lei que proíbe distribuição gratuita de sacolas plásticas deixa consumidores revoltados em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A lei nº 485, de 7 de maio de 2021, que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas tem causado polêmicas desde a última sexta-feira (1), quando passou a vigorar na cidade de Manaus.

De acordo com os consumidores, a nova lei encarece a compra do mês e atrapalha a realização da atividade. Conforme um leitor do AM POST, existem supermercados em Manaus cobrando até R$ 0,60 por sacola.

“No domingo fui fazer umas compras básicas no supermercado e levei um susto no caixa. Eu fui pego desprevenido e acabei gastando mais, como se a cesta básica já não estivesse cara o suficiente”, afirmou o auxiliar administrativo indignado com o ocorrido.

Outro ponto que tem causado incômodo entre os populares é o fato da logo dos supermercados seguirem estampadas nas sacolas. “Eles deveriam dar sacolas lisas. É como se estivéssemos pagando para divulgar o supermercado, já que a logo deles vem estampada na sacolinha”, disse uma estudante de enfermagem à reportagem.

O que diz a lei?

De autoria dos vereadores Fransuá Matos (PV) e Glória Carratte (PL), a lei tem como proposta incentivar os consumidores a utilizarem sacolas reutilizáveis e que não prejudiquem o meio ambiente, auxiliando na redução do lixo e uso de plástico no município.

A lei não vale apenas para supermercados, mas sim para estabelecimentos comerciais em geral e não especifica valores para a aquisição do item, o que foi uma brecha no PL usado pelos donos de estabelecimentos que encontraram uma oportunidade de lucrar com o ocorrido.

Remendo

Diante da polêmica em torno dos diferentes valores cobrados pelos supermercados, os autores anunciaram nesta segunda-feira (4) que a lei passará por modificações quanto ao tempo para adequação e limite de valor cobrado para quem quiser comprar esse tipo de material.

Conforme o anúncio das mudanças, as sacolas devem ser vendidas a limite de custo. Outro ponto a ser modificado são as regras que os estabelecimentos devem cumprir. Apenas aqueles com mais de dois mil metros quadrados devem parar de distribuir sacolas de plástico gratuitamente, os menores terão mais 180 dias para se adequar.

Além disso as sacolas biodegradáveis podem ser distribuídas gratuitamente até 31 de dezembro de 2023, após isso também será proibido.