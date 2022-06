Leilão on-line do Detran-AM tem 80% dos veículos arrematados

Redação AM POST

No segundo leilão deste ano, realizado no dia 26 de maio, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) leiloou 227 veículos, dos 280 disponíveis. Foram arrematados 26 carros e 201 motocicletas.

O veículo com maior lance foi um carro modelo Saveiro Trendline 1.6 MSI 2015/2015. O arrematante pagou R$ 37.345, sendo que o valor de mercado, de acordo com a tabela Fipe, é de R$ 46.605.

Nesse pregão não houve a necessidade de agendamento para o participante fazer a visitação no pátio, como estava ocorrendo nos leilões anteriores, devido às restrições de Covid-19. Por conta disso, houve um aumento de público, chegando a mais de 1.500 visitações ao pátio onde os veículos estavam expostos. No primeiro leilão, apenas 600 pessoas fizeram a visitação.

A participação no leilão também cresceu. Nesse certame foram 500 participantes, contra 365 no anterior.

“O resultado do leilão foi positivo. Observamos que, aos poucos, a população vem se interessando em conhecer como funciona o leilão online buscando informações a respeito”, comemorou Amazona Moura, gerente da empresa leiloeira.

O dinheiro arrecadado no arremate é utilizado para pagamento das dívidas do veículo com o Detran Amazonas, que estavam retidos após serem removidos durante fiscalizações. A maioria das pendências é relativa ao licenciamento em atraso.

Próximo leilão

O terceiro leilão do Detran Amazonas está previsto para o final do mês de julho. A quantidade de veículos ainda não foi definida, mas devem ser disponibilizados aproximadamente 470 lotes.