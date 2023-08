Leoni é atração confirmada na Casa de Praia no fim de semana

A Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe, neste sábado, 19/8, o show do cantor nacional Leoni. O espaço, que é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), também será palco de outras atrações regionais ao longo deste fim de semana.

No sábado, o cantor Bruno Rodriguez, ex-participante do “The Voice Brasil 2021”, se apresenta a partir das 18h. Na sequência, Leoni sobe ao palco para cantar os grandes sucessos da carreira, entre eles “Garotos II”, “Como Eu Quero”, “Só Pro Meu Prazer”, e muito mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O palco Murilo Rayol já recebeu artistas nacionais, como Toni Garrido, Neguinho da Beija-Flor, Léo Jaime, Frejat, entre outros. Essa é mais uma grande atração que estamos trazendo para movimentar esse centro de turismo e cultura da nossa cidade. A Casa de Praia é um espaço para toda a família, seguro e com entrada franca”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

No domingo, em alusão ao “Agosto Dourado”, referente à luta pelo incentivo à amamentação, a partir das 8h30, o espaço recebe a especialista Rosa Maria, do grupo “Mandala”, e dois shows dos artistas Mestre Caio e banda; e Drika.

Para finalizar a programação do final de semana, a Tardezinha da Casa de Praia, promove, a partir das 18h, a apresentação especial do #Cirandas2023, com a participação de grupos de dança de Manaus e Manacapuru, entre eles, a campeã do 65º Festival Folclórico do Amazonas, Ciranda Princesinha da Vila.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST