Letícia, grávida ferida em incêndio em Manaus, segue internada em estado estável

Letícia sofreu queimaduras em 44% do corpo e passou por cirurgia.

Por Beatriz Silveira

06/08/2025 às 22:23

Notícias de Manaus – Letícia Gomes do Nascimento, de 26 anos, continua internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, após sofrer queimaduras durante o incêndio de grandes proporções que atingiu as empresas Effa Motors e Valfilm da Amazônia, no Distrito Industrial II, zona leste de Manaus, na última terça-feira (05/08).

Grávida de dois meses, Letícia foi a única vítima do incidente. Ela foi socorrida por colegas de trabalho e levada inicialmente ao Hospital João Lúcio, onde passou por avaliação clínica, recebeu os primeiros cuidados e realizou exames, incluindo um ultrassom. Após estabilização, foi transferida para o 28 de Agosto, referência no tratamento de queimaduras graves na Região Norte.

Com queimaduras em cerca de 44% do corpo, Letícia foi submetida a um procedimento de desbridamento nos membros superiores e inferiores. Segundo boletim médico, seu estado de saúde é estável: ela está consciente, tranquila, com sinais vitais normais e respira sem a necessidade de aparelhos.

Leia também: Effa Motors se pronuncia após incêndio em fábrica no Distrito Industrial em Manaus

“Estou sendo muito bem cuidada pela equipe médica e de enfermagem. Só quero que meu bebê fique bem e que eu possa um dia contar esse testemunho. Vai ser difícil esquecer, mas sou grata por estar viva”, declarou Letícia.

O CTQ é a única unidade do SUS especializada em queimaduras em adultos no Norte do Brasil. A equipe multiprofissional segue acompanhando de perto a evolução do caso e prestando toda a assistência necessária.

