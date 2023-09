Liberação de pulseiras para o #SouManaus 2023 atrai multidão e causa tumulto em posto de troca

Manaus/AM– Atraiu uma multidão nesta terça-feira (5) a troca de pulseiras de acesso aos palcos Malcher e Alfândega, horas antes do início do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, que contará com atrações nacionais e internacionais, como o renomado DJ David Guetta. Foi liberada a retirada das pulseiras sem a exigência de inscrição prévia, o que gerou tumulto no posto de troca localizado no supermercado Nova Era. A situação foi registrada por internautas, que compartilharam imagens nas redes sociais.

Na noite anterior ao festival, a Fundação Municipal de Cultura e Eventos (Manauscult), anunciou a ampliação das datas e locais para a troca das pulseiras do festival. A medida foi tomada em resposta aos problemas enfrentados pelos participantes no cadastro pelo site oficial do evento, que apresentou constantes instabilidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A liberação das pulseiras sem a necessidade de cadastro prévio gerou uma grande polêmica nas redes sociais. Muitos questionaram a falta de informações claras e a falta de organização por parte da Manauscult. Além disso, houve relatos de desencontro de dados divulgados somente nas redes sociais, o que gerou confusão e incertezas entre os participantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto de polêmica foi a falta de orientações claras para os participantes que adquiriram ingressos para o front stage e camarotes. A empresa responsável pela comercialização dos ingressos, a Pump, precisou emitir um comunicado informando que não era necessária a troca das pulseiras para esses setores. A entrada para o front stage e camarotes seria realizada diretamente no evento.

Diante da confusão gerada, a Prefeitura de Manaus e a Manauscult emitiram um comunicado oficial pedindo desculpas pelos transtornos e reforçando que todas as pessoas que comparecessem aos postos de troca teriam direito a uma pulseira que dá acesso ao #SouManaus Passo a Paço 2023, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Além do supermercado Nova Era, a troca de pulseiras também foi disponibilizada no CAT Pavilhão Universal, no Centro da cidade. Esses locais foram escolhidos para facilitar o acesso dos participantes. A troca estava sendo realizada até o início do festival.

Redação AM POST*