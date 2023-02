Limitadores danificados por carreta no Complexo Viário Ministro Roberto Campos são retirados em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou, neste sábado, 25/2, a retirada de duas estruturas do limitador de altura da passagem subterrânea do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, no sentido João Valério para o São Jorge. As estruturas foram danificadas após uma carreta da empresa Oliva Pinto Logística se chocar com o limitador.

Por segurança viária, as duas estruturas foram retiradas para manutenção e posterior reimplantação. Desta forma, o IMMU montará operação permanente 24 horas no local, restrigindo a passagem de carretas ou veículos de grande porte para garantir a segurança de condutores e pedestres.

Assim que as estruturas estiverem recuperadas, a Seminf fará a recolocação do limitador e o acesso à passagem subterrânea será normalizado.

O condutor da carreta foi autuado com base no Código de Trânsito de Brasileiro (CTB). A Prefeitura de Manaus também acionará a empresa responsável pelo dano para que faça o devido ressarcimento dos custos.