Linhas de ônibus voltarão a circular pela ponte do bairro Educandos

A partir da próxima segunda-feira, 30/11, cinco linhas que atendem bairros da zona Sul de Manaus voltarão a trafegar na ponte Antônio Plácido de Souza – a ponte do Educandos – reinaugurada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, após completa revitalização. A circulação das linhas, sob a coordenação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foi desviada para outras ruas dos bairros Educandos e Morro da Liberdade durante a obra.

“Fizemos um estudo para retornar com o antigo itinerário das linhas que passavam na ponte do Educandos, agora reinaugurada. O objetivo do prefeito Arthur Virgílio Neto é ampliar o atendimento do transporte coletivo ao maior número de usuários”, informou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

As linhas 704 (Betânia / Centro; 705 – Mauazinho / T2 / Centro), 706 (Mauazinho / Panair / Centro; 711 – Mauazinho / T2 / Centro) e 004 (Circular / T2 / Educandos / Centro) irão retomar seus antigos itinerários e, assim, encurtar o percurso em direção ao Centro. A linha 625 (Nova República / Educandos / Centro) irá manter o atual itinerário para atender os usuários que, atualmente, fazem embarque e desembarque na avenida Lourenço Braga.

O IMMU informa ainda que a linha 707 (Educandos / avenida Lourenço Braga / Centro) será substituída pelas linhas que retornam ao antigo itinerário. Além disso, a linha 625, que estava no itinerário provisório, passará a ser permanente.

Itinerários

A linha 704, no sentido bairro/Centro, tem o seguinte itinerário: rua Branco e Silva, avenida Presidente Kennedy, avenida Rio Negro, rua Inocêncio de Araújo, rua Delcídio do Amaral, Ponte do Educandos e rua Quintino Bocaiuva de onde seguem o itinerário normal.

A linha 705, no sentido bairro/Centro, fará o itinerário normal até a rua Presidente Kennedy, segue pelas avenidas Leopoldo Péres, Rio Negro, rua Inocêncio de Araújo, ponte Educandos, rua Delcidio do Amaral, Quintino Bocaiúva e segue itinerário normal.

Em relação à linha 706, no sentido bairro/Centro, a linha segue o itinerário até a rua Presidente Kennedy, a partir de onde segue pela avenida Leopoldo Péres, avenida Rio Negro, prossegue pela rua Inocêncio de Araújo, ponte do Educandos, rua Delcidio do Amaral, Quintino Bocaiúva. No sentido Centro/bairro, a linha 706 terá o itinerário normal até a rua Miranda Leão, avenida Joaquim Nabuco, rua dos Andradas, rua Isabel, rua Quintino Bocaiúva, rua Delcidio do Amaral e itinerário normal.

A linha 711, no sentido Centro/bairro, atenderá a rua dos Andradas, rua Isabel, rua Quintino Bocaiúva, rua Delcidio do Amaral e segue o itinerário normal.

Em relação à linha 004, no sentido bairro/Centro, esta seguirá pelo itinerário normal até a avenida Floriano Peixoto, de onde seguirá pela rua dos Andradas, rua Isabel, rua Quintino Bocaiúva, rua Delcidio do Amaral e itinerário normal.

