Linhas do transporte coletivo ficam sem cobradores neste feriado em Manaus

Redação AM POST

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) esta testando nesta terça-feira (12/10) ônibus sem cobradores de passagem, em Manaus.

Segundo nota do sindicato os ônibus de baixa demanda, com veículos de pequeno porte não terão mais aos domingos e feriados, para reduzir despesas e “conter pressões inflacionárias no custo do serviço”.

O Sinetram informou ainda que “não haverá demissões em massa de cobradores” e que o objetivo é melhorar o desempenho do sistema.

O objetivo, segundo o sindicato, é reduzir as despesas do sistema visando, com isso, conter pressões inflacionárias no custo do serviço. O Sinetram destaca, ainda, que não houve nem estão previstas demissões em massa por esse motivo.

Leia nota na íntegra:

O Sinetram informa que o sistema de transporte coletivo está operando com alguns veículos sem cobrador em linhas com ônibus de pequeno porte (modelo micrão), linhas de baixa demanda e aos domingos e feriados. O objetivo é reduzir as despesas do sistema visando, com isso, conter pressões inflacionárias no custo do serviço. O Sinetram destaca, ainda, que não houve nem estão previstas demissões em massa por esse motivo.

Ressalta que o sistema investe constantemente em tecnologia, como nas grandes capitas brasileiras, tornando o pagamento por meio eletrônico uma realidade que visa principalmente redução do dinheiro em espécie em circulação nos ônibus. O objetivo é dar mais segurança ao passageiro transportado e agilidade no embarque e desembarque. Dessa forma, a diminuição do tempo de percurso levará o passageiro a ser transportado com maio rapidez e segurança.