Lista de ganhadores do primeiro sorteio do ano da Nota Premiada é divulgada; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus divulgou os nomes dos 27 ganhadores do primeiro sorteio do ano da campanha “Nota Premiada”. As premiações somam R$ 112 mil em dinheiro e serão entregues aos sorteados e suas respectivas instituições sociais indicadas dentro dos próximos dias. O sorteio teve como base os números da Loteria Federal sorteados no último sábado, 26/1.

Continua depois da Publicidade

O maior prêmio, no valor de R$ 20 mil, saiu para Vagner Rodrigues Lima, morador do bairro Flores, zona Centro-Sul. O sortudo indicou o Lar das Marias para receber a premiação social de R$ 8 mil, o equivalente a 40% do prêmio principal.

Mais dois prêmios de R$ 10 mil saíram para Luiz Eduardo Ribeiro de Castro e Viviane do Nascimento Bernardo, que indicaram, respectivamente, a Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar) e o Lar das Marias. Cada instituição receberá R$ 4 mil.

Quatro pessoas foram contempladas com o prêmio individual de R$ 5 mil: João Cristiano Caxeixa Pena, José Washington Costa Torres, Ernandes Borges Reis Junior e Felipe Roque Cortezão.

Continua depois da Publicidade

A lista completa com todos os nomes dos felizardos e instituições escolhidas aos prêmios sociais foi publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 31/1, e está disponível no site oficial da campanha Nota Premiada Manaus: http://notapremiada.manaus.am.gov.br.