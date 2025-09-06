Lista final de aprovados para a Campanha de Vacinação Antirrábica em Manaus é divulgada; confira

Notícias de Manaus – Os nomes dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para a contratação temporária de vacinadores e registradores já estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 5 de setembro. A medida faz parte da organização da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, que terá início em outubro.

PUBLICIDADE

A partir da próxima segunda-feira, 8/9, os convocados deverão acessar o link https://pssemsa.manaus.am.gov.br

e inserir a documentação obrigatória. Entre os documentos exigidos estão a Carteira de Identidade Civil emitida há menos de dez anos (frente e verso), CPF, Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral e, para os candidatos do sexo masculino, o Certificado de Reservista ou Carta Patente.

Depois do envio eletrônico, os aprovados terão de comparecer presencialmente entre os dias 8 e 23 de setembro, das 8h às 12h, ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizado na avenida Maceió, bairro Adrianópolis. Nessa etapa, os candidatos devem apresentar documento de identidade e CPF, além de receber as orientações sobre os procedimentos pré-admissionais.

PUBLICIDADE

Os selecionados vão cumprir jornada semanal de 36 horas, de segunda a sábado, das 7h30 às 13h30, com contrato válido de 1º de outubro a 29 de dezembro de 2025. A remuneração será de R$ 1.518,00, acrescida de 5% de insalubridade em grau moderado, além de salário-família e auxílio-transporte.

Leia mais: Plínio Valério critica escolha do Pará para sediar COP30: “Torço para que seja um tremendo fracasso”

Importância da campanha

PUBLICIDADE

Realizada anualmente, a campanha de vacinação antirrábica tem papel essencial na prevenção da raiva, doença viral grave que pode afetar tanto animais quanto humanos. O gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Rodrigo Araújo, reforçou a importância da iniciativa.

“A raiva é uma doença grave e fatal, mas pode ser evitada por meio da vacinação. Proteger os animais é fundamental para garantir a saúde de toda a população”, destacou.

Com o início marcado para outubro, a mobilização pretende atingir milhares de cães e gatos na capital, contribuindo para a proteção coletiva e para a redução dos riscos de transmissão da raiva em áreas urbanas e rurais.