Lista parcial de vacinados contra a covid-19 é divulgada em Manaus; confira

Redação AM POST

Foi divulgada nesta sexta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) uma lista parcial dos vacinados contra a Covid-19 em Manaus . A ação ocorreu após o TCE solicitar da Prefeitura o documento com as informações sobre as imunizações.

Foram disponibilizados nomes, datas, CPF e locais das unidades de saúde onde cada profissional foi vacinado.

Na lista constam apenas 3.608 profissionais vacinados, de um total de 5.257 já vacinados.

Na última quarta-feira, 20, à noite, a imunização foi suspensa pela Prefeitura de Manaus, após reunião com representantes da SES-AM e do Ministério Público do Estado (MPE-AM), Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Defensoria Pública da União (DPU-AM), Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e Ministério Público de Contas (MPC-AM), que estão acompanham os trabalhos da campanha de vacinação.

Veja a lista na íntegra:

Lista-de-vacinados-Manaus-PMM-21-01-2021