Luciano Hang anuncia geração de muitos empregos em Manaus com inauguração de três lojas Havan

Redação AM POST

Uma das maiores redes de lojas de departamentos do país, Havan, com aproximadamente 130 lojas físicas em 17 Estados e 16 mil funcionários, “desembarca” no Estado do Amazonas.

De acordo com o dono da empresa, Luciano Hang, serão três lojas implantadas em Manaus divididas em: Havan Ponta Negra, localizada na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, Havan Avenida das Torres, na Zona Norte e Havan no Shopping Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital.

“Já estamos começando nossas obras, empregos, lojas lindas, maravilhosas que vai encantar a cidade de Manaus. Então logo, logo estarei aí para inaugurar essas lojas. Muitos empregos, desenvolvimento e alegria para esse Estado que nos recebe de braços abertos”, disse o empresário.

Datas de inauguração das lojas ainda não foi definida pela direção da empresa.

Luciano Hang já fez visitas no inicio do ano a Manaus prospectando o mercado e procurando locais para instalar as novas unidades da Havan.