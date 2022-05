Luciano Hang confirma data da inauguração da primeira loja Havan em Manaus

Redação AM POST*

O empresário e dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, confirmou a inauguração da primeira loja Havan em Manaus para o dia 25 de junho. A informação foi compartilhada em encontro com o governador Wilson Lima, em Brasília, na semana passada.

“Já temos confirmadas as inaugurações das lojas no Manaus ViaNorte e na Avenida das Torres, mas nosso plano é colocar mais unidades em Manaus e também prospectar lojas no interior do estado, gerando mais empregos. É isso que eu amo fazer”, afirmou o empresário.

A loja será a primeira da rede no Amazonas localizada em um shopping na Região Norte. Mas, os planos de Hang não param por aí, porque ele já se prepara para a inauguração de mais duas lojas em Manaus, uma na Avenida das Torres e outra no bairro Ponta Negra. A expectativa é que, juntas, as três gerem mais de 600 empregos diretos.

As obras já estão em fase avançada para inauguração do estabelecimento que vai oferecer vários produtos entre calçados, roupas, decoração, acessórios para casa, brinquedos, entre outros.

