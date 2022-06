Luciano Hang prepara look especial para inauguração da Havan em Manaus

Redação AM POST*

No próximo dia 24 de junho, a Havan inaugura a primeira megaloja no Amazonas, em Manaus. A data faz parte da comemoração de aniversário de 36 anos da varejista. A ocasião é especial e o dono da Havan, Luciano Hang, usará uma roupa exclusiva para inaugurar a loja de número 172, que marca a chegada da rede no 22º estado brasileiro.

A roupa foi pensada para enaltecer a cultura da região Norte do país e, em especial Manaus. Os adereços estão sendo confeccionados por um ateliê de Rondônia (RO), com elementos da natureza e que rementem a história regional. Já as cores mantiveram o verde e amarelo, marca registrada da Havan. Uma estampa exclusiva foi desenvolvida para compor o look. Ela traz desenhos de pontos turísticos, comidas típicas e demais símbolos da cultura manauara.

A coordenadora de Marketing do Núcleo Criativo, Ana Paula Mellão, fala que a roupa especial de inauguração é mais uma forma da Havan reforçar o quanto está feliz de chegar neste novo estado. “A Havan em Manaus tem sido muito aguardada pelo público e estamos buscando retribuir todo esse carinho. A inauguração de Manaus será igualmente especial para a Havan, pois vai marcar o nosso aniversário de 36 anos”, afirmou.

A megaloja Havan em Manaus estará anexa ao Shopping Manaus Via Norte e vai inaugurar a partir das 10 horas. Na nova loja, os clientes vão ter ao seu dispor mais de 350 mil itens, nos setores de cama, mesa e banho, tapetes, bazar, decoração, moda para toda família, utilidades domésticas, eletro e eletrônicos, ferramentas, esporte e lazer, brinquedos, beleza e perfumaria, automotivo, alimentos, entre outros.

Serão geradas 150 novas vagas de emprego diretos e cerca de 650 indiretos neste empreendimento. Muito em breve, a Havan deverá inaugurar mais uma filial na cidade, que também contará a Estátua da Liberdade, ícone da varejista.

