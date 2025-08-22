A notícia que atravessa o Brasil!

Lula anuncia data para vir a Manaus inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia; confira

Petista citou que convidará os presidentes dos países da OTCA para a inauguração.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 17:37

Notícias de Manaus – Durante a Cúpula dos Países Amazônicos, realizada nesta sexta-feira (22) em Bogotá, capital da Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a data de sua visita a Manaus para a inauguração de um centro de cooperação policial internacional voltado à região amazônica. O evento está previsto para 9 de setembro e contará com a presença dos presidentes dos países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Em seu discurso, Lula destacou a importância estratégica do novo espaço para o combate a atividades criminosas que afetam a Amazônia. “É uma coisa muito importante para combater o garimpo ilegal, combater o narcotráfico, combater o contrabando de armas”, afirmou.

O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI) será um ponto de articulação entre as forças de segurança do Brasil e de países vizinhos, promovendo o intercâmbio rápido de informações e ações coordenadas no enfrentamento de crimes transnacionais. Além do combate ao tráfico de drogas e contrabando, o espaço terá papel central na repressão a crimes ambientais que impactam diretamente a região.

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

Segundo informações oficiais, o CCPI contará com a participação de representantes dos estados da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — fortalecendo a integração nacional na segurança da região.

A infraestrutura do centro inclui serviços de inteligência, divisões de operações e logística, sala de videomonitoramento, gabinete de crise e sala de imprensa, entre outros espaços voltados à atuação coordenada e eficiente das forças policiais. A expectativa é de que o CCPI se torne uma referência internacional no combate a crimes transnacionais, promovendo a cooperação entre países vizinhos e garantindo maior segurança para a população amazônica.

