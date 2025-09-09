Lula evita falar com a imprensa de Manaus durante evento; presidente é alvo de críticas após decreto de “privatização dos rios”

Notícias de Manaus – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Manaus nesta terça-feira (9), em um momento marcado pela polêmica em torno da chamada “privatização dos rios”. Durante o evento oficial, embora estivesse prevista uma coletiva, foi informado que Lula não concederá entrevistas à imprensa. A decisão levantou rumores de que o presidente buscou evitar questionamentos diretos sobre o decreto nº 12.600, assinado em 28 de agosto, que abre espaço para a concessão privada de trechos hidroviários estratégicos da Amazônia, com participação estrangeira.

A medida tem provocado forte reação política no Amazonas e entre comunidades ribeirinhas, que temem ser obrigadas a “pagar pedágio” para navegar em suas próprias estradas naturais. Parlamentares locais classificaram o decreto como um “insulto ao Amazonas”, reforçando a tensão em torno da decisão.

O decreto inclui no Programa Nacional de Desestatização (PND) três hidrovias consideradas estratégicas para a logística nacional: o Rio Madeira, de Porto Velho (RO) até Itacoatiara (AM), com 1.075 km; o Rio Tocantins, de Belém (PA) até Peixe (TO), com 1.731 km; e o Rio Tapajós, de Itaituba até Santarém (PA), com 250 km. Segundo o governo, a proposta visa atrair investimentos, melhorar a infraestrutura e ampliar a competitividade econômica da região.

A agenda em Manaus

Pela manhã, Lula participa da cerimônia de inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), que reunirá representantes dos nove países amazônicos e dos nove estados da Amazônia Legal. A iniciativa busca fortalecer a integração no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas, além de atuar na preservação da região.

À tarde, o presidente seguirá para uma segunda agenda, voltada para a infraestrutura digital. Lula dará início às obras de interligação das infovias do Programa Norte Conectado e entregará a obra do cabo subfluvial da Infovia 04, responsável por conectar Boa Vista (RR) ao Amazonas. Nesta atividade, no entanto, o acesso será restrito a profissionais de imagem, o que reforça a limitação de diálogo direto do chefe do Executivo com a imprensa durante sua passagem pelo estado.

