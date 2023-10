Macaquinhos se espalham no chão para fugir de calor e fumaça em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Os humanos não são os únicos a serem impactados pela onda de calor que atinge todo o Estado do Amazonas. As altas temperaturas na região que em alguns dias chegam a quase 40ºC fizeram com que um grupo macaquinhos ficassem espalhados na chão de cerâmica do Instituto Nacional de Proteção da Amazônia (Inpa). Ele estavam se refrescando com o frio e procurando uma sombra.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo pesquisador de botânica Antônio Marques, e dividiu opiniões na internet. Alguma pessoas acharam fofo e outras criticaram as queimadas no Amazonas.

No vídeo é possível observar que possivelmente os bichinhos estejam pegando a temperatura mais baixa, vindo do ar-condicionado de uma das salas. Manaus está sofrendo as consequências das ondas de queimadas vindas do Interior do Estado.

Veja o flagrante no Inpa:

Macacos se espalham no chão para fugir de calor e fumaça em Manaus; assista pic.twitter.com/eECJcUJTrF
— AM POST (@portalampost) October 12, 2023

