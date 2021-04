Madeira ilegal vendida em material de construção é apreendida em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Comando de Batalhão Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em um dos desdobramentos da Operação Hórus, apreendeu, na manhã desta terça-feira (27/04), por volta das 10h, cerca de 36 m3 de madeira serrada e 21 unidades de pau de escora ilegais, que estavam sendo comercializados em um comércio de material de construção no bairro Cidade de Deus, zona norte.

Segundo os relatos policiais do BPAmb, a equipe recebeu informações via disque-denúncia, delatando o comércio de material de construção no bairro que mantinha estoque de madeira ilegal.

A equipe do CPAmb/BPAmb se deslocou ao endereço onde funciona o comércio e, de fato, após vistorias no local, encontrou a carga de madeira estocada. Questionado, o responsável pelo comércio não soube explicar a procedência do material e, também, não apresentou a Licença de Operação (LO) nem o Documento de Origem Florestal (DOF) que legalizasse a venda das madeiras.

Em vista dos fatos, os policiais acionaram o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) que foi ao local para os procedimentos administrativos cabíveis.

*Com informações da assessoria