Mãe de Deusiane critica impunidade em julgamento de militares acusados da morte da filha: “quem absolve assassino, é assassino junto”

Notícias de Manaus – A absolvição de cinco militares acusados de envolvimento na morte da policial militar Deusiane da Silva Pinheiro, em julgamento realizado nesta segunda-feira (29) pela Justiça Militar do Amazonas, provocou forte revolta em sua família. A mãe da soldado, Antônia Assunção, fez um desabafo emocionado após a decisão que beneficiou os réus e afirmou que a filha foi vítima de um plano.

PUBLICIDADE

O caso aconteceu em 1º de abril de 2015, quando Deusiane foi morta com um tiro dentro da base flutuante do Batalhão Ambiental da PM, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O principal acusado é o ex-cabo Elson dos Santos Brito, apontado como autor do disparo, com quem a policial mantinha um relacionamento considerado conturbado pelo Ministério Público.

Para Antônia, no entanto, o julgamento desta segunda-feira não fez justiça. A mãe questionou a decisão dos magistrados e afirmou que a filha não morreu por acaso.

PUBLICIDADE

“Indignação. Esperar quase 12 anos por justiça e ela não acontecer. Eu lutei por justiça e hoje os assassinos da minha filha foram absolvidos. Isso é vergonhoso para a Polícia Militar. Eu entendo que enquanto militar julgar militar vai acontecer isso. Uma pessoas que tem compromisso com sua instituição não mata ninguém e eles mataram a Deusiane”, declarou a mulher usando uma nariz de palhaço em entrevista a TV A Crítica.

Antônia reforçou ainda que as condições em que recebeu o corpo da filha mostram sinais de violência que não foram devidamente considerados durante o julgamento.

“Eu entendo que quem absolve assassino, é assassino junto. Enquanto militar julgar militar vai continuar acontecendo essa palhaçada. Quando eu recebi o cadáver da Deusiane ele tinha dois dedos do pé quebrados, as costas dela estavam roxas, ela tinha corte frontal no rosto, um tiro dado da esquerda para a direita. Os outro militares acobertaram o Elson, o assassino que matou ele”, completou.

PUBLICIDADE

Recurso do Ministério Público

Apesar da absolvição, o processo não se encerrou. O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) já anunciou que vai recorrer da decisão, afirmando que existem provas suficientes para responsabilizar os acusados.

A sentença foi proferida no Fórum Henoch Reis, em Manaus, e ainda pode ser revista em instâncias superiores. O julgamento, entretanto, deixou familiares de Deusiane com a sensação de impunidade e descrença na Justiça Militar.