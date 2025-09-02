Mãe desmaia ao reconhecer corpo do filho motociclista morto em acidente em Manaus; Veja

Notícias de Manaus – Na noite desta segunda-feira (1º), a mãe do motociclista Saulo Santos entrou em desespero ao reconhecer o corpo do filho, vítima de um grave acidente na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus. Saulo tinha apenas 21 anos e deixa duas filhas pequenas.

Segundo relatos, Saulo conduzia sua motocicleta quando foi atingido por um Chevrolet Celta prata, que realizava uma manobra irregular na via. O impacto foi tão violento que ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Saulo trabalhava como motorista de caçamba e retornava para casa após um dia de trabalho quando ocorreu a tragédia. A notícia abalou familiares e amigos, que lamentam a perda precoce do jovem.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do condutor do veículo envolvido.

O motorista do Celta abandonou o carro após o acidente e tentou fugir, mas foi localizado e preso após a intervenção de motociclistas que presenciaram o ocorrido. Ele foi levado para a delegacia e deve passar por audiência de custódia.