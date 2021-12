Maior empreiteiro do governo Braga é alvo de operação da PF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), está entre os alvos da Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal em apoio com a Controladoria-Geral da União, nesta quinta-feira (16). Os policiais cumpriram mandados de buscas no gabinete e na casa do governador.

Continua depois da Publicidade

Em Manaus, a Polícia Federal cumpre mandado judicial na residência do pai do político, o empresário Eladio Cameli, dono da Construtora Etam Engenharia, que foi o maior empreiteiro do gestão de Eduardo Braga no Governo do Amazonas (2003-2010).

As empreiteiras dos Cameli são conhecidas por financiar campanhas de políticos das mais diversas matizes no Acre e no Amazonas.

A ordem judicial partiu do Acre, onde mora a família do empresário, que mora no luxuoso condomínio Jardim das Américas, na Ponta Negra, em Manaus, onde os agentes realizaram busca e apreensão em seu apartamento.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 41 mandados de prisão, sendo 1 em Manaus e o restante nas cidades de Rio Branco (Acre) e Cruzeiro do Sul (Brasília). Cerca de 150 policiais e 41 auditores da CGU, trabalham juntos durante a operação.

As medidas cautelares dos indivíduos são: afastamento da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos e o impedimento de contato entre os investigados.

Continua depois da Publicidade

A investigação, que tramita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), identificou um grupo criminoso, controlado por empresários e agentes políticos ligados ao Poder Executivo estadual acreano, que atuavam no desvio de recursos públicos, e na ocultação da origem e destino dos valores subtraídos.

O STJ determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões nas contas dos investigados, além do sequestro de veículos de luxo adquiridos com o proveito dos crimes.