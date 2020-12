Maioria dos envolvidos em confusão na Cachaçaria do Dedé são advogados

Redação AM POST*

São advogados a maioria dos envolvidos em briga generalizada que ocorreu na noite dessa sexta-feira (18) durante confraternização de fim de ano do escritório Andrade & Câmara realizada na Cachaçaria do Dedé, no Shopping Ponta Negra, conforme informações do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a confusão foi registrada.

A maioria dos envolvidos na briga registrou Boletim de Ocorrência (BO), tendo como profissão “advogado ou advogada”. Segundo o 19º DIP, a tipologia dos crimes nos BOs foram “vias de fato”, “lesão corporal”, “desacato a autoridade” e “dano ao patrimônio privado”.

Ainda de acordo com o 19º DIP, a confusão foi iniciada por uma discussão envolvendo um assédio contra a mulher de um dos participantes da festa.

Questionado sobre o ocorrido, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB/AM), Marco Aurélio Choy, disse que até o momento nada chegou à OAB/AM e que vai aguardar até segunda-feira (21).

Choy também ressaltou que é um fato vergonhoso, porém, não é decoro do advogado participar desse tipo de situação pois não estavam no exercício da profissão.

*Com informações da REVISTA CENARIUM