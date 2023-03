Mais 115 servidores da Semed são beneficiados com novas progressões funcionais

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus vai pagar, no final de março, 115 progressões funcionais de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que são por titularidade de graduação, especialização, mestrado e doutorado. A publicação dos atos pode ser conferida na edição nº 5.547, do Diário Oficial do Município (DOM), de 16 de março de 2023.

Os servidores beneficiados terão os vencimentos atualizados na folha de pagamento regular e os valores retroativos serão pagos de forma integral, em Folha Especial. Para isso, a prefeitura pode chegar no valor de até R$ 3 milhões.

No ano de 2022, foram beneficiados mais 1.550 servidores com atualização das evoluções funcionais e com pagamento dos valores devidos retroativamente, o que é feito mensalmente por meio de folhas especiais.

Segundo o chefe da Divisão de Pessoal (DP) da Semed, Thiago Correia, a Prefeitura de Manaus está empenhada para dar celeridade às solicitações dessas progressões.

“A Divisão de Pessoal, por meio da Comissão de Evolução Funcional da Semed, vem se empenhando para atender um número muito maior de servidores ao longo do ano de 2023, e o mais breve possível, atender a todos os servidores, cujas progressões estejam em atraso ou que necessitem de revisão”, destacou Thiago.

Nesta edição, saíram 148 portarias e servidores com mais de uma publicação de progressão. Sobre as dos 115 servidores beneficiados, Thiago Corrêa, afirma que o valor de investimento será tirado do Fundo de Manutenção (Fundeb) e Desenvolvimento da Educação Básica e do Tesouro Municipal.

“Os servidores que já tiveram todos os atos de Evoluções Funcionais publicados, terão os valores dos vencimentos ajustados já a partir do mês de março de 2023, com recursos correntes do Fundeb, e os valores retroativos serão pagos na próxima folha suplementar, com recursos do Tesouro Municipal”, completou Thiago.