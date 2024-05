Mais 34 amazonenses que estavam em áreas atingidas pelas enchentes no RS chegam em Manaus

Notícias de Manaus – Na sexta-feira (24), mais 27 amazonenses retornaram a Manaus em um voo comercial que partiu de Florianópolis e chegou à capital amazonense às 16h. Outros sete passageiros devem chegar ao longo deste domingo, dessa forma, um total de 94 pessoas foram realocadas durante a operação.

A partida de Florianópolis se deve à interdição dos aeroportos nas localidades afetadas pelas enchentes. Por essa razão, os cidadãos foram solicitados a se deslocarem para a capital de Santa Catarina, de onde embarcaram de volta para Manaus.

“É uma campanha extremamente importante. O sentimento é de gratidão, gratidão ao governo do estado, que conseguiu enxergar nesse contexto que precisaria trazer nossos irmãos. A situação no Rio Grande do Sul é muito crítica para os irmãos gaúchos e para os amazonenses que não tinham mais como voltar a normalidade ou recomeçar as suas vidas lá, ” disse o secretário de Defesa Civil, coronel Francisco Máximo.

Entre os passageiros do último voo havia estudantes, famílias inteiras e idosos, todos impactados pelas recentes enchentes. Além disso, um cachorro, duas crianças com síndrome de Down e uma representante da tribo Kokama também estavam a bordo. Os passageiros vieram de várias cidades, incluindo Rio Grande, Porto Alegre, Gramado e Passo Fundo.

“Ficamos ilhados, nossa casa não alagou mas fiquei com meu filho, que é especial e outro de menor, ilhados, sem poder sair. Ontem à noite na hora da gente embarcar alagou todo o lajeado, a gente achou que não ia conseguir pegar o carro pra chegar no aeroporto. Quero agradecer ao Wilson Lima, se não fosse Deus e ele eu não estaria aqui, ressaltou Girley Rosa, passageira do terceiro voo de realocação.

Operação de realocação

Durante 15 dias de operação, cerca de 150 pedidos foram recebidos pela Defesa Civil do Amazonas. Inicialmente, foi realizado o atendimento e levantamento de informações para uma análise detalhada da demanda e da logística necessária. Com base nessa análise e levando em consideração critérios de prioridade, como questões de saúde, crianças e idosos, pessoas com deficiência (PCD), e estudantes isolados, a Defesa Civil deu início ao processo de realocação.

O primeiro voo de retorno dos amazonenses chegou a Manaus na madrugada do dia 18 de maio, com 34 passageiros, e o segundo voo chegou à tarde, com mais 26 pessoas. Entre os passageiros estavam duas crianças com transtorno do espectro autista, uma criança com síndrome de Down, três famílias que estavam em abrigos, e a maioria das pessoas estavam alojadas na casa de amigos nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Canelas e Gramado.

Solicitações futuras serão analisadas de acordo com os critérios estabelecidos de prioridade e necessidade.