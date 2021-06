Mais 57 professores são convocados para atuarem em escolas da Semed

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito David Almeida determinou a convocação de mais 57 professores aprovados em cadastro reserva do concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2017, com homologação do resultado final em 2018, para atuarem em escolas da rede municipal de ensino. O decreto de convocação foi publicado nesta segunda-feira, 21/6, na edição nº 5.123, página 13 do Diário Oficial do Município (DOM). Esta é a 28ª chamada, totalizando aproximadamente 4 mil profissionais convocados.

“Esta nova chamada é para preencher as vagas de professores que não se apresentaram na última convocação, realizada em março, quando chamamos mais de 400 professores, e, deste total, 57 vagas não foram preenchidas, e queremos chamar mais educadores para preencher estes cargos e melhorar cada vez mais a qualidade do ensino na rede municipal”, disse o prefeito.

Segundo o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, desta vez foram chamados professores da educação infantil, do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, Educação Física, Ensino Religioso, Artes, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. “O prefeito David Almeida quer que todas as vagas sejam preenchidas e nós estamos trabalhando para isso”, assegurou o secretário.

De acordo com o subsecretário de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia, essa convocação é o fortalecimento do compromisso do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino com a melhoria do ensino em Manaus.

“Essa é uma comemoração na gestão do prefeito David e do secretário Pauderney. Essa convocação não vai permitir que as vagas sejam ocupadas por professores que dobravam carga. Com isso, teremos professores que poderão se dedicar mais para os alunos”, pontuou Lourival.

A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil candidatos no cadastro reserva. Restam agora 1.713 professores aprovados em cadastro reserva. Os convocados receberão um e-mail com as orientações sobre a posse, que será totalmente on-line.

Documentos

Para a posse, os aprovados terão que apresentar os documentos, via on-line, como: diploma de graduação; histórico escolar; parecer da Junta Médico-Pericial do Município; atestando a aptidão para o exercício do cargo; uma foto 3 X 4 recente; certidão de nascimento, se solteiro; certidão de casamento; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); PIS/PASEP; certificado militar; comprovante de residência com CEP; comprovante de conta corrente do banco Bradesco; certidão de antecedentes criminais negativa expedida pelo departamento da Polícia Federal; certidão de antecedentes criminais negativa expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM); certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Prorrogação

A prefeitura publicou ainda no dia 17 de junho, no Diário Oficial do Município (DOM), a suspensão do prazo de validade para convocação do concurso público de professores para a Semed. A prorrogação se deu por conta do estado de calamidade pública no ano de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, com isso o prazo para chamamento dos aprovados será até janeiro de 2023.

“Com essa prorrogação, os candidatos terão um prazo maior e a oportunidade de serem nomeados. É bom deixar claro que a Semed não se abstém de convocar os candidatos do cadastro reserva, já foram chamados além do que era previsto”, explicou o chefe de Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia.