Mais de 1.570 atendimentos de seguro-desemprego foram realizados de janeiro a maio em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, de janeiro a maio deste ano, mais de 1.570 atendimentos de seguro-desemprego, nos três postos do Sine Manaus localizados na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da galeria Espírito Santo, Centro; e no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Norte. O serviço é realizado de forma on-line, com orientações presenciais nos postos.

O benefício, concedido ao trabalhador desempregado sem justa causa, para auxiliá-lo na manutenção e busca de emprego, precisa ser solicitado de 7 a 120 dias após a data da demissão. Existem duas formas para efetuar a solicitação do serviço de casa: pelo computador ou pelo aplicativo do celular. Nos postos do Sine Manaus é realizada uma orientação para que o trabalhador consiga acessar a plataforma.

“O benefício é um dos serviços que o Sine Manaus oferece. Para o cidadão ter acesso, ele precisa estar com toda a documentação e requisições de demissão, e é muito importante que ele já tenha acesso ao aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que pode ser acessado de qualquer celular. Em caso de dificuldade, o cidadão pode procurar o nosso atendimento, onde será muito bem orientado”, explica o diretor do Sine Manaus, Leandro Neves.

A liberação da primeira parcela ocorre 30 dias após o cadastro da solicitação no sistema, e ele somente é concedido ao trabalhador que não possuir renda própria com valor igual ou superior a um salário mínimo.