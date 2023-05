Mais de 1 mil brinquedos são recolhidos em fiscalização no comércio de Manaus

Cerca de 1.289 brinquedos comercializados irregularmente foram apreendidos na manhã desta terça-feira (30), pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), em comércio e Região Metropolitana de Manaus.

Das 15 lojas visitadas, duas foram notificadas e tiveram o material recolhido por não possuir o Selo de Identificação da Conformidade com o número do registro do produto no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A ação, que teve início na segunda-feira (29) e vai até esta quinta-feira (1°/6), faz parte do Plano Nacional de Vigilância de Mercado (PNVM), coordenado pelo Inmetro em todo país, com duração de 90 dias. O programa visa coibir a comercialização irregular de produtos. Cada semana um produto é alvo de fiscalização. Nesta etapa, o foco são os brinquedos, mas desde abril já foram verificadas balanças, kit de GNV, capacetes, postos de combustíveis, componentes cerâmicos, máquinas de lavar roupas e refrigeradores e cronotacógrafos.

Durante a fiscalização, além da certificação do Inmetro, foram verificadas as informações obrigatórias nas embalagens como orientações e advertências em língua portuguesa; indicação de faixa etária; e instruções de uso para evitar possíveis consequências dos perigos associados ao uso do produto.

O diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, alertou aos consumidores sobre a importância dessa ação para a segurança do público-alvo dos brinquedos, as crianças.

“Nosso maior foco, hoje, é orientar e garantir que os brinquedos expostos nas gôndolas sejam seguros para as crianças. Por isso, por mais que essa ação seja orientativa, nossa missão maior é assegurar que os produtos tenham a certificação do Inmetro, com marcações obrigatórias sobre faixa-etária, advertências e instruções de uso na embalagem. E os produtos que não estiverem dentro dessas exigências serão recolhidos e levados pelos nossos fiscais para avaliação”, explicou.

Renato Marinho informou que, embora a ação do PNVM tenha caráter de orientação, foram recolhidos 1.289 brinquedos sem certificação do Inmetro, entre os quais, 1.233 ioiôs de silicone, cuja comercialização é proibida pelo Inmetro por apresentar risco para as crianças. Também foram retidos pelo Ipem-AM 46 boias e dez itens diversos.

“Brinquedos do tipo ioiô de silicone, também chamados de wateryoyo, tape ball, yoyo ball e outras definições, têm a venda proibida no Brasil pelo Inmetro por causa de risco de estrangulamento. Por isso, foram todos recolhidos e orientamos os comerciantes a atentarem quanto à certificação dos brinquedos comercailizados”, destacou Renato Marinho.

O Ipem-AM notificou as duas lojas, onde houve recolhimento de material, e os representantes terão o prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao órgão.

Segundo Renato Marinho, até quinta-feira (1°/6), ao menos 200 lojas de brinquedos com atuação em Manaus e na Região Metropolitana serão visitadas pelas equipes do Ipem-AM. “Como essa ação é contínua e faz parte do nosso plano de trabalho, até o final deste ano, mais de 400 lojas de brinquedos serão fiscalizadas pelo Ipem-AM”, completou.

De janeiro a abril deste ano, o Ipem-AM já verificou 1.658 brinquedos em ações do plano de trabalho. Deste total, 427 foram recolhidos por não apresentarem a certificação do Inmetro.

Redação AM POST