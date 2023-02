Mais de 10 mil pessoas participam da primeira noite do Carnaboi 2023

Redação AM POST

Mais de 10 mil pessoas participaram da primeira noite do Carnaboi 2023, neste sábado (25/02), no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus. O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e segue até este domingo (26/02), a partir das 19h.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Cândido Jeremias, destacou que o Governador Wilson Lima investiu ainda mais no evento, com o Carnaval na Floresta. “É uma nova pegada, um projeto gigantesco que inicia esse ano e que tem várias ações do Governo do Estado apoiando o carnaval, que, em virtude da pandemia, a gente teve que paralisar por dois anos. Foi montada uma mega estrutura aqui no sambódromo com som, iluminação cênica aqui nas arquibancadas. É um ambiente totalmente familiar para dançar muita cultura, dançar muito ‘dois pra lá, dois pra cá’, que é o nosso carnaval do Boi Bumbá”, afirmou.

Durante os dois dias de evento, mais de 30 atrações dos bois Caprichoso e Garantido irão se revezar no palco montado na ferradura do sambódromo. Neste ano, o Carnaboi encerra a programação carnavalesca no fim de semana após o desfile das escolas de samba. Ao mesmo tempo, precede o Festival Folclórico de Parintins, que será realizado nos dias 30 de junho, e 1º e 2 de julho, na Ilha Tupinambarana.

“O Boi é a nossa identidade, o Boi é nossa cultura e isso nós temos que mostrar, para ficar para os nossos filhos, nossa família. Tem que levar isso adiante. E é a nossa raiz, essa é a nossa identidade. O Boi Bumbá é amazonense. É muito importante o governo incentivar, ajudar mais o boi bumbá, é uma coisa maravilhosa”, disse a comerciante Karen Mota, 30.

O cantor Klinger Jr., uma das atrações do evento, falou da importância de valorizar a cultura amazonense. “É o nosso carnaval. Manaus tem Boi Bumbá no Carnaval sim. É a nossa identidade cultural. Em todas as cidades do Brasil se toca o seu ritmo. Em Salvador, o axé bombando, no Rio, o samba. Aqui tem tudo, inclusive o Boi Bumbá. Aqui se toca de tudo, inclusive o nosso ritmo Boi Bumbá, a nossa cultura”, afirmou o cantor.

Segurança

O Governo do Amazonas reforçou a segurança no evento com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), que conta com mais de 30 órgãos estaduais e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM).

O CICC-L, que esteve ativo durante as apresentações das escolas de Samba, voltou a operar no Sambódromo, neste sábado. Dez câmeras de monitoramento estão instaladas no local e auxiliam os trabalhos das forças de segurança no perímetro interno e externo do local, durante as duas noites do Carnaboi.

Confira as atrações de Domingo (26/02)

19h – Grupo Kboclos e Márcio do Boi

20h – Robson Jr e Grupo A Toada

21h – Mara Lima e Luanita Rangel

22h – Edilson Santana e Leonardo Castelo

23h – Edmundo Oran e Canto da Mata

00h – Israel Paulain e Sebastião Jr e Batucada do Garantido

01h – Tony Medeiros e Curumins da Baixa