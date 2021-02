Mais de 150 pontos de grande fluxo de pessoas foram sanitizados em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em 40 dias, a Prefeitura de Manaus já realizou o serviço de sanitização em mais de 150 pontos de grande fluxo de pessoas. A ação é uma medida preventiva, para a descontaminação dos ambientes no combate ao novo coronavírus.

Áreas como feiras, mercados, terminais de ônibus, praças, hospitais e logradouros públicos já receberam os serviços executados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Os trabalhos de lavagem dos espaços com uma solução composta de água e hipoclorito de sódio fazem parte de inúmeras ações desenvolvidas pelo prefeito David Almeida, desde o início de sua gestão.

O chefe de operações da Semulsp, Laurimar Costa, ressalta que o trabalho é uma medida de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo vírus causador da Covid-19. “Estamos travando uma briga contra esse vírus, e essa ação de limpeza é extremamente importante para esse combate. Hoje, atuamos na feira do bairro Armando Mendes, na zona Leste, além disso, outras 32 feiras já receberam esse mesmo serviço. Um esforço de toda a estrutura municipal, coordenado pelo prefeito David Almeida”, salienta.

Para quem trabalha ou frequenta o espaço, esse tipo de serviço é recebido com entusiasmo. O feirante Manoel Lima destaca que a parceria com o poder público é fundamental. “Esse trabalho é muito bom para a nossa saúde e prevenção. Agradecemos demais, pois estamos perdendo muitas vidas para esse vírus e sabemos que essa ação irá ajudar muito. Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir combatê-lo”, avalia.

Além da feira do Armando Mendes, na tarde desta terça-feira a área do Clube do Trabalhador do Sesi-AM, no Coroado, zona Leste, onde funciona um dos pontos de vacinação contra a Covid-19, também recebeu a equipe da Semulsp. “Os pontos de vacinação, onde temos um grande fluxo de pessoas, estão recebendo esse serviço toda a semana”, informa Laurimar.

Nos próximos dias, áreas como a feira da Conquista, no Grande Vitória, e as feiras do São José 2 e Mundo Novo também serão atendidas.