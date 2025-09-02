Mais de 160 quilos de linguiça vencida são apreendidos em comércio da zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus – Uma ação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (1º) resultou na apreensão e no descarte de 167 quilos de linguiça de frango vencida em um comércio de frios localizado na rua Vista Alegre, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. O flagrante foi possível após denúncia encaminhada à Ouvidoria da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

De acordo com a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, a participação da população foi essencial para impedir que o alimento continuasse em circulação.

“É muito importante que a população denuncie situações como a desse alimento vencido. Foi graças ao olhar vigilante e à iniciativa de cidadãos que tomaram conhecimento do produto nessa condição que pudemos agir rapidamente para tirá-lo de circulação, impedindo que ele fosse consumido por outras pessoas e provocasse riscos à saúde”, ressaltou.

Processo e penalidades

Os responsáveis pelo estabelecimento irão responder a um Processo Administrativo Sanitário (PAS), que pode gerar multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM). Atualmente, cada UFM está avaliada em R$ 145,37, o que significa que a penalidade pode variar entre R$ 145,37 e R$ 58.148,00, dependendo da gravidade da infração.

Além da multa, outras sanções administrativas poderão ser aplicadas. Já os produtos apreendidos terão destino final no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus, no quilômetro 19 da rodovia AM-010, onde serão devidamente descartados para evitar riscos ambientais e à saúde pública.

Reforço da fiscalização

A operação no bairro Educandos integrou uma ação mais ampla de fiscalização da Visa Manaus. Equipes da Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali) também inspecionaram quatro estabelecimentos localizados no Centro da cidade, áreas de grande circulação e consumo de alimentos.

Três dos comércios ficam na avenida Lourenço da Silva Braga, e um na rua dos Barés. Durante as vistorias, uma padaria foi parcialmente interditada após constatação de irregularidades graves, como ausência de higiene, estrutura inadequada e até a presença de pragas urbanas e roedores na área de manipulação de alimentos. O gerente de Vigilância de Alimentos, Ricardo Celestino, informou que o local também responderá a processo administrativo.

“Encontramos uma situação crítica que não poderia continuar oferecendo riscos aos consumidores. A interdição foi necessária para proteger a saúde da população e garantir que apenas produtos em condições seguras estejam disponíveis ao público”, afirmou Celestino.

Os outros três estabelecimentos inspecionados foram autuados por falta de licença sanitária e problemas estruturais. Os proprietários receberam prazo para corrigir as irregularidades, e novas inspeções serão realizadas em breve para verificar se os ajustes foram cumpridos.

Risco à saúde pública

A venda de alimentos vencidos é considerada uma infração sanitária grave. Consumir produtos fora do prazo de validade pode provocar intoxicação alimentar, diarreia, vômito, febre e, em casos mais sérios, levar à internação hospitalar. O descarte preventivo dos 167 quilos de linguiça de frango evitou que dezenas de famílias fossem expostas a esse tipo de risco.

A diretora Maria do Carmo reforçou que a Visa Manaus tem intensificado as ações para garantir a segurança alimentar na capital. “Nosso objetivo é proteger a saúde da população e, para isso, contamos com o apoio da sociedade. A denúncia é uma ferramenta essencial para ampliar nossa capacidade de fiscalização”, disse.

Como denunciar

A população pode contribuir diretamente para combater irregularidades sanitárias. As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível registrar ocorrências a qualquer horário pelo e-mail: [email protected].

As informações recebidas são analisadas pelas equipes técnicas, e, sempre que há indícios de risco à saúde pública, as fiscalizações são realizadas imediatamente. A prefeitura garante sigilo ao denunciante.