Mais de 18 mil pessoas devem sair de Manaus durante o feriadão

Notícias de Manaus – A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) deflagra neste sábado (21/10), a partir das 7h, nas principais saídas da capital amazonense, a Operação Viagem Segura – Aniversário de Manaus. O reforço na fiscalização dos transportes intermunicipais rodoviário e hidroviário ocorrerá até o dia 24 de outubro, aniversário de Manaus.

Como o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus decretaram um dia facultativo no dia 23 de outubro, a Arsepam estima que mais de 18 mil pessoas realizarão viagens, sendo mais de 13 mil por rodovias e 5 mil por hidrovias. As fiscalizações devem ultrapassar 1.400. Destas, mais de 1.100 no transporte rodoviário e 300 no hidroviário.

O fluxo de passageiros no transporte fluvial está em baixa em decorrência da estiagem. Os fiscais da Arsepam estão verificando diariamente os itens de segurança das embarcações e os preços das passagens. Em caso de denúncias, a população pode entrar em contato pelo número de telefone (92) 98408-1799 (WhatsApp).

O diretor-presidente da Agência Reguladora, João Rufino Júnior, destaca que a Operação Viagem Segura faz parte do cronograma de atividades do Estado. De acordo com o gestor, o reforço na fiscalização é uma determinação do governador Wilson Lima, com o objetivo de garantir maior segurança para a população que pretende aproveitar o feriado prolongado para visitar outras cidades do interior.

Postos de fiscalização

No modal rodoviário, as inspeções ocorrem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

No transporte hidroviário, os trabalhos da Arsepam acontecem no Porto de Manaus, atendendo também as balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital; e no Porto da Ceasa.

A Agência Reguladora conta ainda com uma equipe volante no modal hidroviário intermunicipal, para acompanhar eventuais ocorrências e denúncias em outros portos da capital.

