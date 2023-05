Mais de 19 mil atendimentos são realizados na 2ª edição do ‘Manaus Mais Cidadã’

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado, 6/5, a segunda edição do mutirão “Manaus Mais Cidadã”, reunindo todas as secretarias municipais e parceiros para oferecer mais de cem serviços públicos de forma totalmente gratuita à população. Aproximadamente 7 mil pessoas foram atendidas por um ou mais serviços, em um total de 19.250 atendimentos.

A ação foi realizada na escola municipal Benjamim Matias Fernandes e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Caio Carlos Frota de Medeiros, ambos no residencial Viver Melhor, 1ª etapa, na zona Norte da cidade. A iniciativa integra o trabalho da administração municipal para garantir que todos os manauaras tenham acesso à cidadania e à qualidade de vida.

“Para as pessoas que, normalmente, não conseguem se dirigir até as secretarias e outras unidades de atendimento por conta de dificuldades logísticas e sociais, o ‘Manaus Mais Cidadã’ vem para ser uma alternativa, por reunir, no mesmo local, vários serviços. Acessibilizar e levar a plena cidadania a todos é, definitivamente, a principal missão da Prefeitura de Manaus e a população pode ver isso muito bem hoje”, destacou o secretário da Semasc, Eduardo Lucas.

Ao longo de todo o dia, foram ofertados serviços de todas as políticas públicas desenvolvidas pela gestão municipal, como inserção e atualização do Cadastro Único, emissão de documentação básica, atendimento psicossocial, assessoria jurídica, cadastro para vagas de emprego e diversos serviços de saúde. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou alguns dos serviços oferecidos pelas equipes de saúde durante o evento.

“Nós, da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde), estamos presentes com vacinação, testes rápidos, consultas clínicas, aferição de pressão, dentre outros serviços”, enumerou a secretária.

Além de atendimentos clínicos, testes e exames, os profissionais da Saúde realizaram ações de educação, incluindo uma palestra sobre prevenção e controle do tabagismo, e a distribuição de kits de higiene bucal e de preservativos, entre outras atividades. Donos de cães e gatos puderam também vacinar e castrar seus pets no mutirão, sendo atendidos pelas equipes de especialistas em zoonoses da Semsa.

Cidadania

A dona de casa Valéria dos Santos, acompanhada das três filhas, foi uma das pessoas que aproveitou a oportunidade para levar as pequenas para receber kits de higiene bucal. Com a família toda reunida, Valéria elogiou a praticidade oferecida pelo mutirão, garantindo que faria o uso de outros diversos serviços ao longo do dia. “Às vezes, é muito difícil conseguir atendimentos durante a semana, então é muito bom quando uma ação assim acontece, porque a gente consegue passear, de sala em sala, e aproveitar um pouquinho de cada serviço, dependendo da necessidade”, afirmou.

Já a moradora da zona rural do município e mãe do pequeno Johnny, de 2 meses, Ana Caroline Silva Costa, aproveitou a ação para emitir a Certidão de Nascimento do filho. “Sou moradora de zona rural, então é tudo um pouco mais difícil. Sou muito grata por, finalmente, ter conseguido tirar a certidão dele aqui, gostei bastante, fui muito bem tratada e o atendimento, no geral, foi simplesmente ótimo”, afirmou.

Mais serviços

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) participou oferecendo os serviços da pasta: a Guarda Municipal, garantindo a segurança; a Ouvidoria, recebendo denúncias e fornecendo orientação, e a Defesa Civil, atendendo ocorrências de forma imediata e conscientizando a população mais jovem por meio de cartilhas.

“Hoje, estamos participando do segundo ‘Manaus Mais Cidadã’ da Semasc, juntamente com todas as secretarias do município e algumas do Estado também. A Semseg acredita na importância do evento, porque ele traz cidadania e dignidade aos moradores da região. A gestão atual acredita nesse propósito”, explicou Thaís Rodrigues, ouvidora-geral da Semseg.

Além de agentes da Defesa Civil registrando as ocorrências no estande da Semseg, há uma equipe pronta para atender essas ocorrências feitas pelos moradores do local durante o evento. Pela manhã, quatro solicitações de vistoria foram feitas e atendidas no mesmo momento.

Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ofereceu serviço de expedição da credencial de estacionamento para Pessoas com Deficiência (PcDs) e Idosos e contou, ainda, com ação educacional de trânsito com jogos pedagógicos, além de oferecer orientações sobre como expedir a carteira de Passe Livre nos ônibus do transporte público, cadastro de estudante para meia-passagem e gratuidade estudantil.

O diretor de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Edinaldo Castro, explicou a importância da ação deste sábado. “Participar desta ação é muito positivo porque, além de oferecer os serviços na sede do IMMU, também estamos mais próximos das comunidades ao trazer nossas atividades para quem não pode se deslocar até o IMMU”, disse.

Parceiros

A iniciativa “Manaus Mais Cidadã” é coordenada pela Semasc, em parceria com as Secretarias Municipais da Saúde (Semsa); do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi); de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg); de Educação (Semed); do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); de Limpeza Urbana (Semulsp); de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); de Administração (Semad); de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); e de Infraestrutura (Seminf), além do Fundo Manaus Solidária (FMS), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Fundação Manaus Esporte, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Casa Militar, Casa Civil, Fundação Doutor Thomas, Conselho Tutelar, Manaus Previdência, Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Controladoria-Geral do Município (CGM), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Procuradoria-Geral do Município e Ouvidoria (PGM), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Política Militar, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Amazonas Energia e Organizações da Sociedade Civil.