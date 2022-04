Mais de 20 quilos em alimentos e produtos de limpeza são apreendidos na zona centro-oeste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 20 quilos em produtos de limpeza e alimentos em um mercadinho localizado no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. A ação ocorreu nesta segunda-feira (11/04).

Os fiscais do órgão constataram a venda de diversos itens com as respectivas datas de validade expiradas. Foram apreendidas bebidas, massas, produtos em conserva e água sanitária.

“Mais uma vez, nossos fiscais encontraram em um estabelecimento produtos comercializados em condições inadequadas e que podem inclusive colocar em risco a saúde do consumidor. A mercadoria foi descartada e o estabelecimento autuado. A ação nos supermercados e mercadinhos faz parte da rotina do Procon-AM e não para, seja com fiscalizações de rotina ou motivadas por denúncias de consumidores”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Como denunciar ou registrar reclamação

O consumidor pode entrar em contato com o Procon-AM pelo site http://www.procon.am.gov.br/, pelo e-mail [email protected], pelos telefones 0800 092 1512 e 3215-4009, ou, ainda, pelas redes sociais do órgão (instagram @procon_amazonas e Facebook Procon Amazonas).