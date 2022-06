Mais de 2,4 toneladas de asfalto serão usadas para recuperar vias do Parque 10

Redação AM POST

Dentro do cronograma do programa “Asfalta Manaus 1”, quinze ruas secundárias do bairro Parque 10, localizado na zona Centro-Sul, estão sendo recuperadas pela Prefeitura de Manaus. A ação foi fiscalizada, nesta terça-feira, 7/6, pelo prefeito David Almeida e pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior.

Ao acompanhar os serviços, o gestor municipal enfatizou a qualidade do recapeamento realizado em diversos bairros da capital. “Quando faz um tempo bom, todas as nossas equipes vão para a rua. O verão ainda não chegou e as chuvas atrasam um pouco o avançar do nosso programa, mas estamos trabalhando a todo vapor para fazer esse trabalho. Nosso planejamento é asfaltar 10 mil ruas da nossa cidade em até um ano e meio. Aqui no Parque 10, vamos recuperar 15. São ações como essa que nos possibilitam avançar na qualificação da infraestrutura viária de Manaus”, afirmou o prefeito.

Os serviços são coordenados pela Seminf e realizados por etapas, com a fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto.

O prefeito David Almeida também vistoriou a frente de trabalho instalada no bairro do São Geraldo, zona Centro-Sul, onde todas as vias serão recapeadas.

“Estive visitando as ações na Redenção, Alvorada e, agora, estou no bairro São Geraldo, onde vamos recapear todas as ruas. É um bairro pequeno que fica entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery. São seis ruas no total. Estamos reescrevendo a história da infraestrutura urbana da cidade de Manaus e aqui no São Geraldo não será diferente”, citou David.

De acordo com o secretário Renato Júnior, o programa “Asfalta Manaus” vem se concretizando como um marco para a história da capital amazonense, principalmente por levar dignidade para as famílias.

“Antes, os serviços de recapeamento, quando eram feitos, só aconteciam nas avenidas principais. Hoje não. Na gestão do prefeito David Almeida estamos indo para as ruas secundárias, conversando com a população e vendo as reais necessidades. É muito gratificante observar a alegria do nosso povo ao ver que o asfalto está chegando na sua rua, em frente a sua casa. Muitas dessas vias estão há 20 anos em total abandono. O Asfalta Manaus já é uma transformação nas ruas da capital, o prefeito David Almeida, em parceria com o governador Wilson Lima, sabem o que o nosso povo precisa. Estamos em muitos bairros, e muitos outros serão atendidos. Mesmo com todos os desafios que teremos, com muita determinação, vamos alcançar todos os objetivos”, finalizou.