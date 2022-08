Mais de 250 veículos usados para fazer transporte irregular já foram apreendidos em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apreendeu, de janeiro a julho deste ano, 258 veículos em ações periódicas em todas as áreas da cidade. As operações garantem um melhor ordenamento dos modais de transporte da capital amazonense.

Motocicletas usadas para fazer transporte irregular foram o maior número de veículos apreendidos, totalizando 90 encaminhadas ao parqueamento do IMMU. O segundo modal com maiores apreensões foram táxis com irregularidades em 45 veículos, seguido de veículos de fretamento que somam 35 apreensões. Os micro-ônibus alternativos totalizam 28 apreensões.

O diretor de transporte do IMMU, Edinaldo Castro, explicou que as operações visam, principalmente, a segurança dos usuários de transporte. “A fiscalização traz disciplina, traz ordenamento no trânsito. E a nossa ação tem como base principal verificar se os motoristas são habilitados e se os carros estão em perfeitas condições físicas para trafegar, assim como o tratamento aos usuários. Estamos atuando nas áreas mais nevrálgicas da cidade visando os modais que atendem parte significativa da população. A fiscalização é importante para que tenhamos a segurança em saber que a Prefeitura de Manaus está cumprindo seu papel”, destacou.

Ainda segundo Edinaldo, os permissionários do sistema de transporte devem cumprir todas as regras estabelecidas pelo órgão municipal. “Eles devem trafegar corretamente, com documentação em dia, carros em condições de uso, para que possamos oferecer a melhor prestação de serviço possível. Quanto aos usuários, esses são de suma importância, porque nos ajudam a fiscalizar o sistema de transporte”, destacou.

O IMMU mantém o atendimento pelo Disque Transporte 118, para receber reclamações e sugestões de usuários do transporte coletivo.