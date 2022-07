Mais de 34 mil pessoas foram vacinadas contra influenza de abril a junho em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus já alcançou mais de 34 mil pessoas do público em geral com aplicação da vacina contra a influenza (gripe), ofertada em 171 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A campanha de vacinação contra a doença foi realizada de 1º de abril a 24 de junho, e as doses remanescentes foram liberadas a toda a população enquanto durar o estoque, conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS).

A Semsa registrou, até a última quarta-feira, 27/7, a vacinação de 523.880 pessoas com a trivalente, que protege contra três cepas do vírus da influenza (H1N1, H2N3 e linhagem B/Victoria). São 489.114 usuários integrantes dos 17 grupos prioritários definidos pelo MS, e outros 34.766 do público em geral.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que o município recebe, anualmente, um quantitativo de vacinas contra a influenza direcionado para a realização da campanha, que neste ano ocorreu entre os meses de abril e junho. A população ainda pode buscar as unidades para receber o imunizante, até o encerramento do estoque de doses remanescentes.

“A Semsa mobilizou diversos esforços para ampliar e facilitar o acesso dos grupos prioritários, que são considerados mais vulneráveis para os casos graves da doença, com aumento no número de postos, pontos estratégicos e equipes itinerantes. Como tivemos uma procura abaixo do esperado, liberamos as vacinas restantes para o público em geral”, disse.

O estoque disponível na Rede de Frio Municipal é de 28.030 doses da vacina contra a influenza, mas esse número é alterado diariamente conforme pedido dos Distritos de Saúde (Disa) da capital.

Djalma explicou que a população deve apresentar documento de identidade com foto e carteira de vacina, além do CPF ou cartão do Sistema Único de Vacinação (SUS) para receber o imunizante. O endereço de todas as salas de vacina da Semsa pode ser acessado no link: bit.ly/salasdevacinamanaus.

Campanha

De acordo com a avaliação final da campanha de vacinação contra a influenza em Manaus, consolidada em 27 de junho, foram aplicadas 361.677 doses nos 17 grupos prioritários. O Ministério da Saúde mantém aberto o sistema para inserção de dados até setembro, para eventual correção de registros de vacina e resgate de faltosos, por isso o balanço da campanha ainda pode sofrer alterações.

A campanha tem o objetivo de alcançar 90% do público inserido em sete grupos prioritários estipulados pelo MS: idosos de 60 anos de idade ou mais, crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes, puérperas e indígenas aldeados (este último é atendido pelas estratégias do Distrito Sanitário Especial Indígena/Dsei).

Até o momento, trabalhadores da saúde e professores alcançaram a meta de vacinação, atingindo 101% e 108% de cobertura, respectivamente. Também foram imunizados 75% dos idosos, 65% das crianças, 63% das grávidas, 81% das puérperas e 87% dos indígenas. De forma geral, a cobertura vacinal contra a doença em Manaus é de 76%.

Os demais dez grupos prioritários não possuem meta estipulada pelo Ministério da Saúde, porque eles não são considerados na avaliação da cobertura vacinal do município. Nesses usuários, foram aplicadas 15.191 doses da vacina.

São eles: pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.