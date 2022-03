Mais de 40 acidentes sendo dois com mortes foram registrados em Manaus durante o Carnaval

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Departamento de Operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apresentou nesta quinta-feira, 3/3, o balanço de trânsito da “Operação Carnaval 2022”. Cerca de 280 agentes realizaram várias operações com blitzes e monitoramento nas principais avenidas da cidade no período de 25/2 a 2/3. Durante os dias de folia, foram contabilizados 46 acidentes de trânsito, sendo 27 entre veículos com danos materiais, 17 com vítimas lesionadas e dois com vítimas fatais. Em todos os sinistros ocorridos nas vias, agentes de trânsito estiveram no local para prestar atendimento aos envolvidos e permitir o ordenamento e fluidez nas ruas.

“Nossas equipes de trânsito montaram a operação para dar a sensação de segurança aos motoristas e pedestres que circulavam nas vias principais e próximas aos locais de festas. Colocamos viaturas, motocicletas e agentes itinerantes para atender todas as ocorrências nas ruas da cidade”, disse o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

Os agentes do IMMU realizaram as operações de rotinas do dia a dia, com notificações e remoções aos veículos estacionados irregularmente nas vias. Nas grandes avenidas, foi montada a operação “Velocidade Segura”, com barreira com cones para que os motoristas reduzissem a velocidade ao se aproximarem de locais com possíveis sinistros de trânsito.

“Este ano, nossas operações foram mais de monitoramento, não houve a necessidade de intervenção nas vias, no entanto, montamos postos fixos com a presença de viaturas e agentes para inibir e fazer com que os motoristas diminuíssem a velocidade do veículo. Ainda realizamos autuações e remoções de carros que estavam estacionados em situação irregular e atrapalhando a fluidez”, finalizou Ventilari.